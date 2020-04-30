Тюменские власти утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса

30 Апр 2020 2020-04-30T15:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области утвержден второй пакет мер по поддержке предпринимателей. Чиновники проработали его вместе с общественными организациями.

Так, стало известно, что продлены сроки уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года до 30 октября 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Воспользоваться отсрочкой смогут предприятия, ведущие торговлю непродовольственной группы товаров, а также ОКВЭДы 68.20 (аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом), 68.22 (аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом) и 68.32 (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

– Эта мера позволит снизить нагрузку на арендодателей и на арендаторов. Также дополнительно выделено 100 миллионов рублей на увеличение «Фонда микрофинансирования». Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить кредиты до одного миллиона рублей без залога, до двух миллионов – с залогом на три года, – рассказал заместитель губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев.

По его словам, еще 100 миллионов рублей направят на программу субсидирования процентных ставок для предприятий, которые взяли кредиты в 2020 году. Компенсация будет в размере ключевой ставки Центробанка РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU