Тюменка, избитая сожителем, скончалась в больнице

30 Апр 2020 2020-04-30T15:32:16+03:00

Трагичный инцидент произошел в феврале этого года

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего горожанина. Мужчина сильно побил подругу, в результате чего она умерла.

В феврале 2020 года в одной из квартир дома по улице Верхнетарманской сожители распивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнула ссора.

– В ходе конфликта обвиняемый избил 40-летнюю потерпевшую. В результате женщину госпитализировали в больницу. Однако вскоре она умерла от полученных травм, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что благодаря грамотно организованным оперативным мероприятиям горожанина задержали и заключили под стражу.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске скончалась женщина, которую в конце мая 2019 года избили на улице. По информации очевидцев, горожанку отпинал по голове неизвестный мужчина. Подозреваемый в преступлении скрылся, а пострадавшую в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU