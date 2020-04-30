30 Апр 2020 2020-04-30T14:35:08+03:00

Ишимца, которого несколько раз застукали на улице, привлекли к ответственности. Фото - пресс-служба администрации города Ишима.

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В Ишиме привлекли к ответственности мужчину, которого полицейские несколько раз застукали за прогулкой по городу. Несовершеннолетним вручено 73 предостережения.

– Профилактические беседы о правилах поведения ведутся с ишимцами, которые вопреки всем рекомендациям продолжают пешие прогулки. К этой работе привлечены и члены казачьего общества, и сотрудники вневедомственной охраны, и МЧС, – сообщили в пресс-службе администрации города Ишима.

В ведомстве отметили, что с момента введения режима повышенной готовности стражи порядка составили 162 административных протокола за невыполнение предусмотренных законодательством требований самоизоляции. Одного мужчину привлекли к ответственности: его отметили как злостно нарушающего установленный режим.

Также стало известно, несовершеннолетним и находящимся на улице ишимцам вручено 73 предостережения, 145 памяток выдано гражданам старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU