Ишимца, которого несколько раз застукали на улице, привлекли к ответственности
В Ишиме привлекли к ответственности мужчину, которого полицейские несколько раз застукали за прогулкой по городу. Несовершеннолетним вручено 73 предостережения.
– Профилактические беседы о правилах поведения ведутся с ишимцами, которые вопреки всем рекомендациям продолжают пешие прогулки. К этой работе привлечены и члены казачьего общества, и сотрудники вневедомственной охраны, и МЧС, – сообщили в пресс-службе администрации города Ишима.
В ведомстве отметили, что с момента введения режима повышенной готовности стражи порядка составили 162 административных протокола за невыполнение предусмотренных законодательством требований самоизоляции. Одного мужчину привлекли к ответственности: его отметили как злостно нарушающего установленный режим.
Также стало известно, несовершеннолетним и находящимся на улице ишимцам вручено 73 предостережения, 145 памяток выдано гражданам старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»