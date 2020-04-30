30 Апр 2020 2020-04-30T15:22:33+03:00

В Тюмени мошенники нагрянули с «проверкой» в аптеку и потребовали ее закрыть. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Тюмени неизвестные, придя в аптеку, потребовали ее закрыть. Мошенники сослались на постановление правительства региона и заявили, что наложат на учреждение штраф, если аптека продолжит функционировать. При этом нежданные гости представились сотрудниками местного управления Роспотребнадзора.

– Какие-либо мероприятия в отношении юридического лица по указанному адресу не проводились. Информацию направили в полицию, – заявили в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что любые действия должностных лиц начинаются с предъявления служебного удостоверения, а также документа, подтверждающего цель проводимого мероприятия, содержащего сведения о должностном лице.

В ведомстве предложили незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях. Также можно информировать Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 208-666 (общественная приемная) и 8-800-302-26-70 (горячая линия по коронавирусной инфекции).

ИСТОЧНИК KP.RU