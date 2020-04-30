В Тюмени провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала

30 Апр 2020 2020-04-30T13:44:30+03:00

Всего обработано более восьми тысяч квадратных метров

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В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал. Полную обработку провели сотрудники МЧС.

Специалисты радиационной и химической защиты с помощью ранцевых установок пожаротушения, импульсных установок высокого давления и хлорсодержащими веществами обработали все поверхности, кассовые залы и зоны ожидания, входные группы, лестницы, а также территорию перед железнодорожным вокзалом.

– Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре сотрудники МЧС провели дезинфекцию в здании аэропорта Рощино. Всего обработано более восьми тысяч квадратных метров.

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал.

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ИСТОЧНИК KP.RU