Сбербанк в Тюмени выдал первый кредит по льготной ставке 6,4% годовых

30 Апр 2020 2020-04-30T13:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало первый кредит по государственной программе с льготной ставкой 6,4% годовых. С момента запуска программы отделением было одобрено более 160 онлайн-заявок. Объем средств по одобренным заявкам составил более 340 млн рублей.

Напомним, что с 21 апреля 2020 года Сбербанк и ДомКлик первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой. Оформить ипотечный кредит можно на покупку жилья в новостройке стоимостью до 3 млн рублей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно до 1 ноября 2020 года. Заявку на кредит можно подать онлайн на DomClick.ru или в мобильном приложении. На этом же сайте можно подобрать и подходящую квартиру в новостройке без посещения офисов продаж застройщиков.

- Сбербанк оперативно внедрил государственную программу поддержки ипотечного кредитования и строительства. Более того, в условиях режима самоизоляции банк сделал процесс покупки квартиры в новостройке полностью дистанционным. Благодаря этому наши клиенты могут приобретать недвижимость по сниженной ставке и не выходя из дома. Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов. За первую неделю действия программы более 160 клиентов нашего отделения удобным и безопасным способом подали заявки и получили одобрения. Также состоялась выдача первого такого кредита на сумму 2,1 млн рублей, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.