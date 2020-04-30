2020-04-30T12:51:08+03:00
Общество

Патрулирование тюменских лесов усилят в майские праздники

За нарушение правил пожарной безопасности могут штрафовать до пяти тысяч рублей
Вадим Бегун
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Патрулирование тюменских лесов усилят в майские праздники. Фото - pixabay.com.Патрулирование тюменских лесов усилят в майские праздники. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области усилят патрулирование лесов в майские праздники. На сегодняшний день на территории городских лесов пожаров не было.

Одной обеспечения пожарной безопасности в лесах является обновление минерализованных полос. Так, с 22 апреля трактором с навесным оборудованием выполнено обновление 75 километров полос, расположенных в лесных массивах Верхний бор и ТЭЦ-2.

– Не допускается разведение огня вне отведенных мест, выжигание сухой травянистой растительности, а также сжигание горючих отходов, мусора, тары. За такие нарушения на граждан могут наложить штраф в размере от 1 500 до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 40 тысяч, на юрлиц – от 50 до 500 тысяч рублей, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

В учреждении напомнили, что в Тюмени введен режим повышенной готовности, поэтому посещение мест массового отдыха временно приостановлено. При обнаружении возгорания в лесах областного центра необходимо сообщить об этом по телефонам 112, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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