Тюменцам рассказывают, как гарантированно заработать на недвижимости
Тюменцам рассказывают, как сохранить сбережения в меняющейся экономической обстановке. В онлайн-встрече на тему «Идеи для инвестиций: как гарантированно заработать на недвижимости», организованной изданием «Комсомольская правда» – Тюмень», принимают участие эксперты компании «Талан-Тюмень».
В последнее время вкладываться в покупку квартиры с целью ее перепродажи становится сложнее. Некоторые застройщики создают для потенциальных инвесторов интересные предложения, гарантируя получение большей доходности по сравнению с банковским депозитами, и при этом с меньшими рисками, чем в случае покупки акций на фондовом рынке.
Как заработать на недвижимости, не скупая и не перепродавая ее, и получить гарантированную прибыль без рисков? На эти и другие вопросы ответят эксперты в рамках круглого стола.
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ИСТОЧНИК KP.RU