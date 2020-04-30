2020-04-30T12:52:23+03:00
Общество

Тюменцам рассказывают, как гарантированно заработать на недвижимости

Горожане узнают, как сохранить сбережения в меняющейся экономической обстановке
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказывают, как гарантировано заработать на недвижимости. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказывают, как гарантировано заработать на недвижимости. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам рассказывают, как сохранить сбережения в меняющейся экономической обстановке. В онлайн-встрече на тему «Идеи для инвестиций: как гарантированно заработать на недвижимости», организованной изданием «Комсомольская правда» – Тюмень», принимают участие эксперты компании «Талан-Тюмень».

В последнее время вкладываться в покупку квартиры с целью ее перепродажи становится сложнее. Некоторые застройщики создают для потенциальных инвесторов интересные предложения, гарантируя получение большей доходности по сравнению с банковским депозитами, и при этом с меньшими рисками, чем в случае покупки акций на фондовом рынке.

Как заработать на недвижимости, не скупая и не перепродавая ее, и получить гарантированную прибыль без рисков? На эти и другие вопросы ответят эксперты в рамках круглого стола.

Чтобы узнать ответы на эти вопросы, нужно пройти по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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