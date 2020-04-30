30 Апр 2020 2020-04-30T11:39:09+03:00

ВТБ в Тюменской области одобрил бизнесу кредиты на зарплату на 90 млн рублей. Фото - ВТБ.

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ВТБ в Тюменской области одобрил льготные кредиты на выплату заработной платы для 36 компаний региона на сумму 90 млн рублей. Финансирование позволит предпринимателям обеспечить выплату денежных средств сотрудникам в текущий период вынужденного простоя или сокращения деятельности.

Кредиты предоставлены на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, в оставшийся период – 3.5% годовых.

Средства предоставляются в рамках государственной программы поддержки юридических лиц и ИП из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Тюменские компании, которым ВТБ уже оказал поддержку, представляют такие сферы, как туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, непродовольственный ритейл, грузовые и пассажирские перевозки, парикмахерские услуги, стоматология.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU