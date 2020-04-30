2020-04-30T11:36:47+03:00
Общество

Определены сроки завершения учебного года для тюменских школьников

Программу старших классов скорректируют
Вадим Бегун
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Определены сроки завершения учебного года для тюменских школьников. Фото - pixabay.com.Определены сроки завершения учебного года для тюменских школьников. Фото - pixabay.com.
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Школьники Тюменской области досрочно завершат учебный год. Для учеников с 1 по 8 классы он закончится 15 мая, для тех, кто учится шесть дней, – на один день позже. Для выпускников 9-11 классов учебный год завершится 29 мая.

– Обучение продолжится в дистанционном режиме. Переводных контрольных не будет – школьники получат четвертные и годовые оценки и сразу уйдут на каникулы, – сообщили в местном департаменте образования.

В ведомстве также подчеркнули, что программу старших классов скорректируют, сделав упор на основные предметы: русский язык и математику. Девятые классы по этим предметам сдадут два экзамена ОГЭ.

Также стало известно, что для одиннадцатиклассников увеличат часы по двум основным предметам и по профильным предметам, которые им потребуются для поступления в вузы, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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