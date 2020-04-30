30 Апр 2020 2020-04-30T15:55:28+03:00

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Рацион питания в режиме самоизоляции составили для тюменцев. Сейчас важно сохранять максимальное разнообразие пищевых продуктов – источников белков, жиров, углеводов и микронутриентов, а также обеспечивать достаточное потребление воды – не менее двух литров в день.

– Рекомендуемое распределение в процентном отношении потребления энергии по приемам пищи: завтрак – 25%, второй завтрак – 5%, обед – 35%, полдник – 10%, ужин – 25%. В рацион рекомендуется включать хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, молоко, творог с массовой долей жира не более 5%, мясо, птицу и рыбу, растительные масла, блюда из яиц и достаточное количество фруктов и овощей в свежем виде и после кулинарной обработки – около 400 граммов в сутки, – отметили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

Местным жителям рекомендуют как можно меньше есть мучные кондитерские изделия, колбасу, мясные деликатесы, майонез, чипсы и фастфуд, пить сладкие газированные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU