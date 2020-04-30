2020-04-30T11:29:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года увеличилось на 15 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года увеличилось на 15 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года увеличилось на 15 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на пятнадцать и составило 435 человек.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход, полностью выздоровели 1333 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, в соответствии с которым продлевается по 11 мая этого года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер. Он также отметил, что майские праздники тюменцы могут провести на даче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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