2020-04-30T13:18:39+03:00
Происшествия

Полицейские нашли в гараже тюменца более трех тысяч бутылок с алкоголем

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Полицейские нашли в гараже тюменца более трех тысяч бутылок с алкоголем. Фото - УМВД по ТО.Полицейские нашли в гараже тюменца более трех тысяч бутылок с алкоголем. Фото - УМВД по ТО.
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Накануне, 29 апреля полицейские нагрянули в гараж, принадлежащий 34-летнему тюменцу. Стражи порядка обнаружили крупную партию фальсифицированного алкоголя.

– В гараже хранилась немаркированная алкогольная продукция на сумму порядка 750 тысяч рублей. Общий объем изъятого составил 1748 литров, а это более трех тысяч бутылок, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Как пояснил ранее не судимый неработающий мужчина, спиртное он хранил, чтобы в дальнейшем реализовать его третьим лицам. В ведомстве также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре вынесен приговор по делу о крупной партии контрафактного алкоголя стоимостью более 9 миллионов рублей. Тогда суд назначил подсудимому 1 год и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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