2020-04-30T11:24:24+03:00
Экономика

Тюменские бизнесмены обратились в прокуратуру с вопросами о возобновлении работы

В регионе уже две недели работает соответствующая горячая линия
Вадим Бегун
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Тюменские бизнесмены обратились в прокуратуру с вопросами о возобновлении работы. Фото - pixabay.com.Тюменские бизнесмены обратились в прокуратуру с вопросами о возобновлении работы. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области 15 предпринимателей обратились в прокуратуру для защиты своих прав. Больше всего их интересовала возможность приступить к работе.

– Темы, с которыми обращались предприниматели, касались возможности работы в условиях режима повышенной готовности и порядка уведомления о возобновлении деятельности, а также мер поддержки бизнеса. Жалоб на нарушение прав предпринимателей не поступало, – передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Напомним, что в прокуратуре еще две недели назад начала работать соответствующая горячая линия. Звонки принимаются с понедельника по четверг по телефону 8 (3452) 27-04-45. Кстати, свои сообщения можно направить и через интернет-приемную прокуратуры Тюменской области proctmo.ru.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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