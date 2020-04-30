2020-04-30T11:26:05+03:00
Здоровье

Хирурги тюменской больницы помогли мужчине с очень редкой травмой

Такая операция в медучреждении проводилась в третий раз
Вадим Бегун
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Хирурги тюменской больницы помогли мужчине с очень редкой травмой. Фото - Дарья Ровбут.Хирурги тюменской больницы помогли мужчине с очень редкой травмой. Фото - Дарья Ровбут.
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В областном травматологическом центре на базе ОКБ № 2 помогли тюменцу, который травмировал шею. 57-летний житель сельской местности при падении с лошади получил перелом двух шейных позвонков.

– Такие травмы встречаются достаточно редко, поэтому подобные высокотехнологичные операции делаются не очень часто. В нашей больнице такая проводилась в третий раз, – сообщил травматолог-ортопед больницы Александр Базаров.

По его словам, мужчина травмировал эпистрофей – второй шейный позвонок. В нем есть зубовидный отросток, вокруг которого вращается первый шейный позвонок и вместе с ним голова. Перелом первого оказался стабильным и медицинского вмешательства не требовал, а вот перелом зубовидного отростка второго позвонка нуждался в хирургической стабилизации.

– Мы выполнили репозицию, а потом при помощи спицы с резьбой прошли второй позвонок от основания до верхушки зубовидного отростка. После этого по спице просверлили канал, нарезали резьбу и установили винт. Он придавит костный отломок к его основанию, и позвонок срастется правильно, – рассказал Базаров.

Хирурги рассчитывают, что пациент сможет вернуться к прежней жизни безо всяких ограничений месяца через три, когда поврежденные позвонки срастутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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