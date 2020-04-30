2020-04-30T11:27:46+03:00
Общество

В Тюмени обсуждают основные аспекты приемной кампании 2020 года

Выпускники определяются с экзаменами по выбору
Вадим Бегун
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В Тюмени обсуждают основные аспекты приемной кампании 2020 года. Фото - pixabay.com.В Тюмени обсуждают основные аспекты приемной кампании 2020 года. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени обсуждат основные аспекты приемной кампании 2020 года. В заседании «Клуба ректоров», которое организовало издание «Комсомольская правда» – Тюмень», принимают участие ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова, врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук и директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак, а также ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

Как известно, распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в образовательный процесс. Особенно остро на себе это ощутили учащиеся выпускных классов. Министерство просвещения Российской Федерации уже заявило о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена. Следовательно, будет сдвигаться и приемная кампания в вузах.

Выпускники уже сейчас определяются с экзаменами по выбору и с направлением для получения высшего образования. Каких нововведений при поступлении стоит ожидать абитуриентам в этом году, сколько бюджетных мест предусмотрено в вузах, на какие специальности самый высокий конкурс и какие новые направления может предложить высшая школа выпускникам?

Чтобы узнать ответы на эти вопросы, нужно пройти по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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