Автосалоны Тюмени возобновили свою работу
В Тюменской области возобновляют свою работу автосалоны. Накануне, 29 апреля, губернатор региона Александр Моор внес очередные изменения в постановление №187-п.
Согласно поправке, в перечень видов деятельности предприятий, которые могут возобновить работу, теперь включены предприятия, занимающиеся торговлей автотранспортными средствами.
Также стало известно, что к работе могут приступить образовательные организации ДОСААФ, которые готовят граждан по военно-учетным специальностям, и коммерческие медорганизации (только в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и для проведения тестирования на COVID-19).
Можно работать и сотрудникам организаций и предпринимателям, которые обслуживают информационные системы предприятий, а также тем, кто устанавливает и обслуживает оборудование для спутниковой связи.
Напомним, предприятия могут начать работу при условии подачи соответствующего уведомления для включения в Единый реестр работающих предприятий и при неукоснительном соблюдении требований санэпидрежима.
ИСТОЧНИК KP.RU