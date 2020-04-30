2020-04-30T09:34:06+03:00
Общество

Автосалоны Тюмени возобновили свою работу

Разрешили трудиться и айтишникам
Вадим Бегун
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Автосалоны Тюмени возобновили свою работу. Фото - pixabay.com.Автосалоны Тюмени возобновили свою работу. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области возобновляют свою работу автосалоны. Накануне, 29 апреля, губернатор региона Александр Моор внес очередные изменения в постановление №187-п.

Согласно поправке, в перечень видов деятельности предприятий, которые могут возобновить работу, теперь включены предприятия, занимающиеся торговлей автотранспортными средствами.

Также стало известно, что к работе могут приступить образовательные организации ДОСААФ, которые готовят граждан по военно-учетным специальностям, и коммерческие медорганизации (только в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и для проведения тестирования на COVID-19).

Можно работать и сотрудникам организаций и предпринимателям, которые обслуживают информационные системы предприятий, а также тем, кто устанавливает и обслуживает оборудование для спутниковой связи.

Напомним, предприятия могут начать работу при условии подачи соответствующего уведомления для включения в Единый реестр работающих предприятий и при неукоснительном соблюдении требований санэпидрежима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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