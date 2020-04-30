2020-04-30T09:54:25+03:00
Общество

Александр Моор: «Большого наводнения в Тюменской области не ожидается»

Все службы находятся в постоянном режиме повышенной готовности
Вадим Бегун
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Александр Моор: «Большого наводнения в Тюменской области не ожидается». Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.Александр Моор: «Большого наводнения в Тюменской области не ожидается». Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.
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В этом году большого наводнения в Тюменской области не ожидается. Прогноз экспертов передал жителям региона губернатор Александр Моор.

По его словам, в зоне подтопления находятся четыре деревни и десять низководных мостов через малые реки в шести муниципалитетах. Однако стихия не нарушила жизнеобеспечения в населенных пунктах и постепенно отступает.

«Под пристальным вниманием – река Ишим, уровень воды в которой зависит не только от таяния снега, но и от Сергеевского и Петропавловского водохранилищ на территории Казахстана. В первом уровень воды уже падает, во втором стабилизируется, поэтому перелива и сброса в Ишим быть не должно», – пишет на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» глава региона Александр Моор.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.

По словам губернатора, в Тюменской области продолжают строить и реконструировать гидротехнические сооружения, которые в будущем помогут оградить от большой воды поселки, расположенные в пойме реки. Сам город Ишим защищен 12-метровой дамбой.

«Печальный опыт 2016 – 2017 годов принес немало бед, поэтому даже с таким позитивным прогнозом по паводку все наши силы и службы находятся в постоянном режиме повышенной готовности», – резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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