2020-04-30T08:44:20+03:00
Общество

Прокуратура выявила нарушения в контракте на дезинфекцию тюменских домов

У подрядчика мало работников для надлежащего исполнения обязанностей
Вадим Бегун
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Прокуратура выявила нарушения в контракте на дезинфекцию тюменских домов. Фото - pixabay.com.Прокуратура выявила нарушения в контракте на дезинфекцию тюменских домов. Фото - pixabay.com.
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Тюменская прокуратура провела проверку по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащей дезинфекции МЖД в областном центре. Были выявлены нарушения, которые теперь требуется устранить.

По материалам ведомства, контракт между департаментом городского хозяйства и ООО «ЭСФИНАНС» был заключен 10 апреля. По его условиям дезинфекция должна ежедневно проводиться в 4320 домах. Однако, как оказалось, департамент не учел, что штат компании и материальная база недостаточны для такого объема работы.

– Также у организации мало опыта и плана проведения большого и нестандартного объема предстоящей работы. Это в свою очередь и повлекло ненадлежащее исполнение работ по контракту и претензии со стороны заказчика, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в адрес главы города Тюмени и генерального директора ООО «ЭСФИНАНС» внесены представления об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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