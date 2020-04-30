В Тюмени бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей вручили продуктовые наборы

30 Апр 2020 2020-04-30T09:00:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Тюмени в преддверии 9 Мая получат продуктовые наборы. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Николай Брыкин.

Для членов Тюменской областной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей приобрели 37 наборов. В них вошли мясные и молочные продукты, кондитерские товары, мука, масло, сахар и многое другое. Уже сегодня добровольцы волонтерского центра отправились по адресам ветеранов, чтобы вручить им подарки.

– Мы не имеем права забывать о людях, на чью долю выпали такие испытания: детство и юность они провели в концлагерях. Они проявили мужество, стойкость и силу духа, – отметил Николай Брыкин.

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

По словам Тамары Долгодворовой, которая оказалась в концлагере в пятилетнем возрасте, она «осталась без детства и выжила лишь чудом».

Фото - ТРО партии "Единая Россия".

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата установлена по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU