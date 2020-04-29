29 Апр 2020 2020-04-29T17:28:28+03:00

В Тюмени выступили за закрепление в Конституции заботы государства о сиротах Фото: из доступных истчников

Изменить размер текста: A A

Впервые в Конституции РФ предложено закрепить обязанность государства заботиться о детях-сиротах. Согласно одной из поправок, оно обеспечивает приоритет семейного воспитания, но при этом берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Инициативы прокомментировала депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова. По ее мнению, эти поправки носят стратегический характер и определяют приоритет государственной политики страны.

– Это гарантирует детям, оставшимся без попечения родителей, возможность расти и развиваться в комфортных условиях, как в семье. А также позволит ребенку чувствовать себя более защищенным, таким же полноправным членом общества, как и другие дети, – отметила она.

В обновленной Конституции прописывается обязанность государства не только по защите детей, но и по их воспитанию. Оно должно создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, а также воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Поддержку молодых семей, строительство современных садиков и школ, выплаты пособий для семей с детьми Елена Кашкарова назвала первоочередными задачами для создания достойных условий жизни семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU