В Тюмени разыскивают женщину, пропавшую 8 марта

29 Апр 2020 2020-04-29T17:20:31+03:00

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В Тюмени в Международный женский день пропала местная жительница. С заявлением о пропаже в местную полицию обратилась ее сестра. По ее словам, родственница ушла из дома на улице Транспортной. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Пропавшая Галина Власова была одета в плащ бежевого цвета, черную шапку и черные сапоги. На вид женщине 50 – 55 лет. Ее рост 165 – 170 сантиметров. У Галины Николаевны среднее телосложение и волосы черного цвета.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Тюмени, женщина страдает частичной потерей памяти. В настоящее время ее местонахождение до сих пор не установлено, передает «МегаТюмень».

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают мероприятия по поиску тюменки. Всех, кто знает, где она может находиться, просят звонить по телефонам: 112, 8 (3452) 793-023.

ИСТОЧНИК KP.RU