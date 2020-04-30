Погода на 30 апреля в Тюмени: затяжное похолодание

30 Апр 2020 2020-04-30T05:00:37+03:00

В Тюмени на несколько дней похолодает. Фото - pixabay.com.

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Сегодня, 30 апреля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 4 – 5 градусов, днем – плюс 11. Вечером столбики термометров покажут 8 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Зосима и Савватий считаются в народе покровителями пчел, заступниками пчеловодов. К этому времени уже и береза и ольха распускаются.

Если береза перед ольхой лист распустила, то ждали сухого лета, а если ольха перед берёзой, то пророчили мокрое лето. С 30 апреля по 5 мая можно услышать первое кукование кукушки.

ИСТОЧНИК KP.RU