В Тюмени именинник побил любимую алюминиевой кастрюлей
В тюменскую полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что сожитель угрожает ей расправой. В этот день безработный 43-летний горожанин отмечал свой день рождения.
Мужчина организовал у себя дома застолье, однако в какое-то время девушке надоел шум, и она потребовала от сожителя прекратить выпивать. Завязался конфликт.
– В разгар ссоры агрессивный злоумышленник стал бить тюменку руками и ногами по телу. Затем он заметил алюминиевую кастрюлю и уже ей продолжил избивать сожительницу, угрожая убийством, – рассказали подробности дела в пресс-службе регионального управления МВД.
В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU