2020-04-30T05:40:30+03:00
Происшествия

В Тюмени именинник побил любимую алюминиевой кастрюлей

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени именинник побил любимую алюминиевой кастрюлей. Фото - pixabay.com.В Тюмени именинник побил любимую алюминиевой кастрюлей. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что сожитель угрожает ей расправой. В этот день безработный 43-летний горожанин отмечал свой день рождения.

Мужчина организовал у себя дома застолье, однако в какое-то время девушке надоел шум, и она потребовала от сожителя прекратить выпивать. Завязался конфликт.

– В разгар ссоры агрессивный злоумышленник стал бить тюменку руками и ногами по телу. Затем он заметил алюминиевую кастрюлю и уже ей продолжил избивать сожительницу, угрожая убийством, – рассказали подробности дела в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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