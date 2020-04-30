Тобольский студент потерял крупную сумму, доверившись биржевым мошенникам

30 Апр 2020 2020-04-30T08:00:47+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о мошенничестве обратился 19-летний заявитель. Молодой человек пояснил, что хотел заработать легким путем: в интернете он увидел информацию о бирже, гарантирующей увеличение денежных средств без особых затрат по времени.

– Заинтересовавшись предложением, студент зарегистрировался на сайте и начал вкладывать деньги. В общей сумме молодой человек вложил 66 тысяч рублей. Когда он решил вывести деньги, ему пояснили, что для этого необходимо заплатить дополнительную сумму. Тогда потерпевший понял, что попал на уловку мошенников, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых и рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмотрительными.

ИСТОЧНИК KP.RU