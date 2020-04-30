Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в майские праздники с 1 по 11 мая 2020 года
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период праздничных дней, с 1 по 5 мая включительно, с 9 по 11 мая включительно, городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», маршрут № 97«З-д медоборудования – с/о «Искра-2» осуществляет транспортное обслуживание 3 и 10 мая.
Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в майские праздники и выходные дни поликлиники областного центра будут работать в соответствии с утвержденным графиком.
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