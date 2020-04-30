30 Апр 2020 2020-04-30T08:04:38+03:00

У тоболяка, который уснул в подъезде из-за плохого самочувствия, украли телефон. Фото - pixabay.com.

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В тобольскую полицию с сообщением о краже телефона за восемь тысяч рублей обратился 32-летний местный житель. Хищение произошло в начале апреля.

Заявитель рассказал, что распивал алкоголь со своим знакомым. После застолья он отправился домой, но в подъезде ему стало плохо, и тоболяк уснул на лестничной клетке. Проснувшись, потерпевший не нашел гаджет.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний подозреваемый. Его задержали и доставили в отдел полиции.

– Свою вину он признал и пояснил, что, возвращаясь домой, увидел спящего мужчину. Воспользовавшись ситуацией, фигурант вытащил из кармана брюк потерпевшего сотовый телефон, а затем продал его неизвестному, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU