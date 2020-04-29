29 Апр 2020 2020-04-29T15:35:59+03:00

В Тюменской области не выявили необоснованного роста цен на продукты. Фото - pixabay.com.

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В Тюменской области ежедневно контролируются цены на продукты. Всего проверяют стоимость 52 видов товаров: из них 32 продовольственных и 20 непродовольственных.

– Мониторинг проводится как в сетевых магазинах, так и в торговых точках шаговой доступности. Наблюдается сезонный рост цен на яйца куриные, капусту свежую, лук репчатый, морковь, яблоки. Отмечены ценовые колебания, связанные с проведением акций, ротацией наиболее дешевых товарных позиций, – сообщил директор департамента потребительского рынка Александр Сидоров.

По его словам, в случае выявления необоснованного роста цен предпринимателей привлекут к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области цены и тарифы в марте этого года увеличились на 1,5% относительно декабря прошлого года. Повышение цен на продовольственные товары составило 2,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU