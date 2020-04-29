29 Апр 2020 2020-04-29T15:34:26+03:00

Тюменских предпринимателей спросят о выручке в период пандемии коронавируса. Фото - pixabay.com.

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На платформе советникгубернатора.рф запустили новый опрос. Он посвящен мерам поддержки бизнеса в Тюменской области в условиях пандемии коронавируса.

Бизнесменам предлагают ответить на несколько вопросов, в том числе: какой формы поддержки вашей отрасли сейчас не хватает; на сколько процентов упала выручка; на что при разработке мер поддержки необходимо обратить особое внимание?

Эти и другие вопросы содержатся в анкете, которую необходимо заполнить на платформе советникгубернатора.рф.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что правительство Тюменской области подготовило пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Они помогут переждать сложный период в экономике и сохранят рабочие места для тюменцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU