Тюменских предпринимателей спросят о выручке в период пандемии коронавируса
На платформе советникгубернатора.рф запустили новый опрос. Он посвящен мерам поддержки бизнеса в Тюменской области в условиях пандемии коронавируса.
Бизнесменам предлагают ответить на несколько вопросов, в том числе: какой формы поддержки вашей отрасли сейчас не хватает; на сколько процентов упала выручка; на что при разработке мер поддержки необходимо обратить особое внимание?
Эти и другие вопросы содержатся в анкете, которую необходимо заполнить на платформе советникгубернатора.рф.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что правительство Тюменской области подготовило пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Они помогут переждать сложный период в экономике и сохранят рабочие места для тюменцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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