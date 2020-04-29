2020-04-29T14:52:28+03:00
Общество

Тюменцев научат рассчитывать сумму пособия по безработице на онлайн-конференции 30 апреля

Вадим Бегун
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Тюменцев научат рассчитывать сумму пособия по безработице на онлайн-конференции 30 апреля. Фото - pixabay.com.Тюменцев научат рассчитывать сумму пособия по безработице на онлайн-конференции 30 апреля. Фото - pixabay.com.
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30 апреля 2020 года состоится онлайн-конференция «О «президентских» выплатах на детей и пособиях по безработице».

– В период дистанционной работы обращения граждан продолжают поступать по телефону, в социальных сетях и по электронной почте. И достаточно часто просят оценить правомерность и правильность расчета начисленного пособия по безработице. Действительно, нюансов и условий получения максимального размера пособия много, и помочь разобраться в нововведениях мы пригласили специалиста департамента труда и занятости населения Тюменской области, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

На онлайн-конференции вы можете получить ответы на следующие вопросы: куда обращаться и какие документы нужны для получения пособия по безработице; как рассчитывается размер пособия; кто может рассчитывать на максимальное пособие по безработице при увольнении; как получить «президентские» выплаты на несовершеннолетних детей и др.

На ваши вопросы ответит начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения Тюменской области Наталья Бенчак. Ответы на все вопросы будут опубликованы 30 апреля 2020 года. Задать свой вопрос можно уже сейчас в «Конференции».

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