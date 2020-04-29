Спасатели полностью продезинфицировали тюменскую воздушную гавань

29 Апр 2020 2020-04-29T14:54:01+03:00

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В Тюмени сотрудники МЧС провели дезинфекцию в здании аэропорта Рощино. Эти работы были согласованы с оперштабом.

– Обработка проводилась с помощью ранцевых установок пожаротушения, импульсных установок высокого давления и безопасными для здоровья человека и окружающей среды хлорсодержащими веществами. Их распылили на все поверхности, во всех помещениях, где бывают пассажиры, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведутся по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пассажиропоток в тюменском аэропорту снизился на 85% по внутренним направлениям, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, по международным направлениям – на 100%. Теперь аэропорт работает с шести утра до семи вечера, ночью воздушная гавань закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU