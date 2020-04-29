Поехал на дело на угнанном авто: в Тюмени задержан подозреваемый в подрыве двух банкоматов

29 Апр 2020 2020-04-29T14:31:43+03:00

В Тюмени задержан подозреваемый в подрыве двух банкоматов. Скриншот из видео УМВД по Тюменской области.

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В Тюмени задержан подозреваемый в подрыве двух банкоматов, которые находились на улицах Щербакова и Харьковской. Мужчина закачал в них газ, однако так и не смог завершить запланированное: взломать банкоматы ему не удалось.

– Тридцатилетнего горожанина задержали по месту работы. По версии следствия, фигурант тщательно спланировал свои действия. Вначале он выбрал несколько точек с банкоматами, понаблюдав за которыми, убедился, что ночью их посещает минимальное число граждан. После этого он угнал автомобиль и приобрел маску, перчатки и газовые баллончики, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что, несмотря на долгую подготовку, осуществить задуманное злоумышленник не сумел. После двух неудачных попыток взлома он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине. В ней-то и были обнаружены газовые баллончики, провода, перчатки и одежда, в которой он действовал.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном. В настоящее время фигурант задержан. Возбуждены уголовные дела по факту попытки покушения на кражу и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU