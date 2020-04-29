В Тюмени социальных предпринимателей научат решать проблемы сообща

29 Апр 2020 2020-04-29T13:41:18+03:00

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Найти возможности для развития и узнать, как в новых условиях работают социальные предприниматели, 30 апреля смогут и тюменцы. В регионе открывается цикл мероприятий «Решаем сообща», чтобы бизнесмены снова ощутили ресурс группы, которому когда-то научила Школа социального предпринимательства.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, вот уже три года в регионе работает Школа социального предпринимательства. За это время одни предприниматели открыли своё дело, вторые трудятся над развитием действующего бизнеса. Но сегодня все они столкнулись с определёнными трудностями.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александра Князева, благодаря мероприятию будет выстроена работа исходя из потребностей и вопросов предпринимателей. В реальном времени участники обсудят план по формированию запросов органам власти, чек-лист антикризисных шагов, лайфхаки и способы решения различных вопросов и необычные ресурсы и возможности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Школа социального предпринимательства реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На 2020 год Школа социального предпринимательства выпустила 10 потоков. Это более 190 проектов, 30% из которых реализуется.

ИСТОЧНИК KP.RU