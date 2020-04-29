29 Апр 2020 2020-04-29T13:33:29+03:00

Как будут работать поликлиники в Тюмени в майские праздники с 1 по 11 мая 2020. Фото: Ольга Крыльцова

Рассказываем, как будут работать тюменские поликлиники с 1 по 11 мая 2020

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В майские праздники и выходные дни поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

Так, 1, 3, 5, 9 и 10 мая лечебные учреждения откроют свои двери с 9.00 до 12.00. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. 2, 4 и 11 мая прием дежурными врачами будет вестись с 9.00 до 16.00.

– В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу и карантином в медицинских учреждениях региона непосредственно в поликлиники стоит обращаться только в крайних случаях. При ухудшении самочувствия рекомендуется вызывать врача на дом, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В ведомстве отметили, что бригады неотложной медицинской помощи также будут работать по утвержденному графику. Более подробную информацию можно уточнить в каждой медорганизации.

ИСТОЧНИК KP.RU