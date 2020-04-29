Дорожники рассказали, когда откроют улицу Менделеева в Тюмени

29 Апр 2020 2020-04-29T12:19:14+03:00

Здесь уже несколько месяцев ремонтируют коллектор

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Движение на участке улице Менделеева в Тюмени планируют открыть в конце июля. Здесь уже несколько месяцев ремонтируют коллектор ливневой канализации: он был в плохом состоянии, что приводило к разрушению слоев оснований и дорожной одежды.

Существующий коллектор на участке от улицы Федорова до Мельникайте протяженностью 831 метр полностью заменят. Также тут переустроят дождеприемные и смотровые колодцы.

– После работ подрядчик восстановит благоустройство и средства организации дорожного движения: светофорное оборудование, дорожные знаки и разметку. Будет сделана и велодорожка, об этом просили жители района. Осенью планируется дополнительно высадить деревья вдоль улично-дорожной сети, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время дорожное полотно уже делают на улице Велижанской, Чайковского и Ленинградской. Ведется подготовка к работам на улице Народной и Пермякова (малая).

ИСТОЧНИК KP.RU