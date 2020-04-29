2020-04-29T11:23:46+03:00
Недвижимость

ТОДЭП выделят более 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Уватском районе

Компания выиграла лот на обновление дорожного покрытия
Вадим Бегун
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ТОДЭП выделят более 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Уватском районе. Фото - pixabay.com.ТОДЭП выделят более 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Уватском районе. Фото - pixabay.com.
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АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» выиграло лот на ремонт автодорог в Уватском районе. На эти цели компании выделят 305,2 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на аукцион была подана только одна заявка – как раз от ТОДЭП. Ее и признали соответствующей всем требованиям. В итоге предприятие объявили победителем.

Теперь компании предстоит отремонтировать 11 с половиной километров трасс с бетонным покрытием и 12,5 километра – с щебеночным покрытием. Все эти работы должны завершиться до декабря 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменском районе отремонтируют участок автомобильной дороги регионального значения Богандинский – Червишево – Чаплык. Согласно условиям контракта, все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года.

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Работы должны завершиться в середине октября 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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