Александр Моор рассказал президенту о ситуации с паводком в Тюменской области

29 Апр 2020 2020-04-29T11:46:03+03:00

Глава региона заверил, что в регионе предприняты все меры для защиты инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения

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Прогноз развития весеннего половодья в Тюменской области в 2020 году не предполагает превышения уровней по основным водным объектам. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту РФ Владимиру Путину на совещании о мерах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в российских регионах.

По словам главы региона, в центре внимания регионального правительства – река Ишим, так как подъём воды в ней определяется и таянием снегов в регионе, и уровнем воды в Сергеевском и Петропавловском водохранилищах (Казахстан).

– В Тюменской области разработан комплексный план организации инженерной защиты населения и территорий, который последовательно реализуется. По бассейну реки Ишим выполнены строительство и реконструкция двенадцати гидротехнических сооружений, еще четыре находятся в стадии проектирования, – проинформировал губернатор главу государства.

Александр Моор напомнил Владимиру Путину о двух наводнениях в регионе, которые произошли в 2016 и 2017 годах. Тогда в зоне затопления оказались 22 населённых пункта с численностью населения 726 человек. Ущерб составил 735 млн рублей, но все обязательства по возмещению ущерба перед жителями региона выполнили своевременно.

– Мы построили и продолжаем строить гидротехнические сооружения, чтобы защитить все населенные пункты, которые находятся в пойме реки Ишим и могут быть подвергнуты затоплению даже в случае, если уровень воды превысит уровень 2017 года, – отметил Александр Моор.

Глава региона заверил президента, что в Тюменской области предприняты все меры, которые необходимы для защиты ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU