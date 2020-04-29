Тюменцы на самоизоляции стали активнее посещать сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры

29 Апр 2020 2020-04-29T11:28:37+03:00

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Аналитики МТС изучили, как изменились расходы жителей Тюменской области в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции. Ограничительные меры вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей лидируют сервисы знакомств (в 2 раза) и онлайн-кинотеатры (+33%).

По сравнению со средними показателями января – февраля 2020 года на 33% увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 23% (до 260 рублей). Снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры.

На сервисах знакомств количество платежей увеличилось в 2 раза, а средний чек – на 58% (до 1360 рублей). Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 81%.

Также на 8% выросли продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки).

В офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих алкогольными напитками, – на 32% по сравнению со средними показателями января – февраля текущего года. Средний чек при этом снизился на 2% (до 350 рублей), что говорит о том, что тюменцы не делали запасов алкоголя. В супермаркетах количество покупок увеличилось на 20%, а средний чек – на 10% (до 470 рублей). В аптеках транзакции выросли на 31%, средний чек остался на прежнем уровне – 450 рублей.

Не забыли тюменцы и о братьях своих меньших – количество транзакций в зоомагазинах выросло на 9%, средний чек – на 36% (до 890 рублей).