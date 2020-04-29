Участок дороги Богандинское – Червишево – Чаплык отремонтировали в рамках нацпроекта

29 Апр 2020 2020-04-29T11:26:42+03:00

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Тюменские рабочие начали укладывать верхний слой асфальта на четырёхкилометровом отрезке участка дороги Богандинское – Червишево – Чаплык. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в общей сложности отремонтируют 7 километров дороги. Ремонт будет проводиться поэтапно, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Параллельно идёт фрезирование других участков. Хорошая погода и отсутствие плотного движения автомобилей в связи с режимом самоизоляции позволяют проводить работы с опережением графика. В общей сложности в 2020 году в Тюмени и Тюменском районе отремонтируют 11 дорожных объектов общей протяжённостью 34 километра.

Согласно условиям контракта все работы по объекту должны завершиться 15 октября 2020 года.

– Подрядчику – АО «ТОДЭП» – предстоит, помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия на участках протяженностью более семи километров и устройства обочин, также заменить автопавильон, дорожную разметку и знаки, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Кроме того, в Тюменской области завершён ремонт одного из участков дороги Тюмень – Нижняя Тавда протяженностью 850 метров. Это первый участок дороги Тюмень – Нижняя Тавда, который будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Следующие 12 километров региональной дороги на территории агломерации обновят позже.

ИСТОЧНИК KP.RU