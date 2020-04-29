2020-04-29T10:23:49+03:00
Политика

Председатель Тюменской облдумы прокомментировал поправки в Конституцию РФ о социальных гарантиях

Нововведения сулят уверенность в завтрашнем дне
Вадим Бегун
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Председатель Тюменской облдумы прокомментировал поправки в Конституцию РФ о социальных гарантиях. Фото: официальный сайт Тюменской областной думы.Председатель Тюменской облдумы прокомментировал поправки в Конституцию РФ о социальных гарантиях. Фото: официальный сайт Тюменской областной думы.
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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал инициативы о внесении в Конституцию РФ поправок, касающихся обеспечения государственных социальных гарантий, а именно формирования системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

– Поправка о государственных социальных гарантиях является одной из самых важных в предложенном списке: это касается каждого из нас. В поправках проговаривается, что обязанности по индексации пенсий и социальных выплат будут соблюдаться на протяжении многих лет: это особенно актуально на фоне развития пандемии и других факторов. Таким образом, нововведения сулят уверенность в завтрашнем дне, – отметил Корепанов.

По его мнению, пункт об адресной соцподдержке заставит профильные ведомства принципиально менять отношение. Теперь будет важно не количество выполненной работы, а то, насколько лучше станет жизнь конкретного человека или семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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