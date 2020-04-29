29 Апр 2020 2020-04-29T11:07:15+03:00

Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

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Стало известно об условиях работы тобольских медиков, которые лечат больных коронавирусом пациентов. После смены они отправляются в гостиницу на 24 часа.

По информации оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, в стационаре для больных COVID-19 в областной больнице № 3 подготовлено 80 коек, 28 – для тяжелобольных пациентов. Реанимационные койки оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Свыше 170 медработников обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дезсредств, противочумных костюмов и лекарственных препаратов. Для лечения пациентов сформированы медицинские бригады, работающие посменно. Все специалисты прошли психологическую подготовку для оказания медпомощи в условиях изолированной посменной работы.

Также стало известно, что после смены медики доставляются в гостиницу для 24-часового отдыха. Там им измеряют температуру тела два раза в сутки. Контактирующий с больными персонал еженедельно тестируется на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU