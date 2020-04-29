2020-04-29T11:07:15+03:00
Здоровье

Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу

Специалистам два раза в сутки измеряют температуру тела
Вадим Бегун
Поделиться:
Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Изменить размер текста:

Стало известно об условиях работы тобольских медиков, которые лечат больных коронавирусом пациентов. После смены они отправляются в гостиницу на 24 часа.

По информации оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, в стационаре для больных COVID-19 в областной больнице № 3 подготовлено 80 коек, 28 – для тяжелобольных пациентов. Реанимационные койки оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Свыше 170 медработников обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дезсредств, противочумных костюмов и лекарственных препаратов. Для лечения пациентов сформированы медицинские бригады, работающие посменно. Все специалисты прошли психологическую подготовку для оказания медпомощи в условиях изолированной посменной работы.

Также стало известно, что после смены медики доставляются в гостиницу для 24-часового отдыха. Там им измеряют температуру тела два раза в сутки. Контактирующий с больными персонал еженедельно тестируется на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники рассказали, когда откроют улицу Менделеева в Тюмени
ТОДЭП выделят более 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Уватском районе
Александр Моор рассказал президенту о ситуации с паводком в Тюменской области
Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу
Тюменцы на самоизоляции стали активнее посещать сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры
Участок дороги Богандинское – Червишево – Чаплык отремонтировали в рамках нацпроекта
Председатель Тюменской облдумы прокомментировал поправки в Конституцию РФ о социальных гарантиях
Тюменский зоопитомник, закрытый на карантин, просит помочь с продуктами для животных
Претенденты на «Агростартап» планируют разводить коров, коз и африканских страусов
В Тюмени переболевшему коронавирусом мужчине пришлось удалять желчный пузырь
В Тюмени овощи подорожали сразу на 15 процентов
«Это была катастрофа»: тюменка рассказала историю заражения ВИЧ-инфекцией