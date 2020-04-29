Тобольские медики, лечащие больных коронавирусом, после смены отправляются в гостиницу
Стало известно об условиях работы тобольских медиков, которые лечат больных коронавирусом пациентов. После смены они отправляются в гостиницу на 24 часа.
По информации оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, в стационаре для больных COVID-19 в областной больнице № 3 подготовлено 80 коек, 28 – для тяжелобольных пациентов. Реанимационные койки оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ.
Свыше 170 медработников обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дезсредств, противочумных костюмов и лекарственных препаратов. Для лечения пациентов сформированы медицинские бригады, работающие посменно. Все специалисты прошли психологическую подготовку для оказания медпомощи в условиях изолированной посменной работы.
Также стало известно, что после смены медики доставляются в гостиницу для 24-часового отдыха. Там им измеряют температуру тела два раза в сутки. Контактирующий с больными персонал еженедельно тестируется на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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