Тюменский зоопитомник, закрытый на карантин, просит помочь с продуктами для животных

29 Апр 2020 2020-04-29T11:21:00+03:00

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В Тюмени сотрудники зоопитомника «У лукоморья» вынуждены просить помощи у горожан. Дело в том, что предприятие закрыто на карантин до 11 мая и животных нечем кормить.

«Любой ваш вклад, это могут быть продукты (крупы, фрукты, сухофрукты, ягоды) или благотворительные взносы, будет направлен на содержание животных. Здесь находятся около двухсот голов различных животных. Также мы помогаем брошенным животным: лечим, кормим, ищем им новых хозяев», – пишут на страничке питомника в «Инстаграм» сотрудники.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители областного центра с готовностью откликнулись на призыв о помощи животным, которые обитают в Тюменском зоопарке. Администрация заведения, расположенного в районе Винзилей, через соцсети обратилась к тюменцам в связи со сложным положением, в котором оказался зоопарк в период самоизоляции.

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Сигнал SOS администрация разместила в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU