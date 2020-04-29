2020-04-29T11:21:00+03:00
Дом. Семья

Тюменский зоопитомник, закрытый на карантин, просит помочь с продуктами для животных

Также можно перечислить деньги
Вадим Бегун
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Тюменский зоопитомник, закрытый на карантин, просит помочь с продуктами для животных. Фото - u.lukomorya_72.Тюменский зоопитомник, закрытый на карантин, просит помочь с продуктами для животных. Фото - u.lukomorya_72.
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В Тюмени сотрудники зоопитомника «У лукоморья» вынуждены просить помощи у горожан. Дело в том, что предприятие закрыто на карантин до 11 мая и животных нечем кормить.

«Любой ваш вклад, это могут быть продукты (крупы, фрукты, сухофрукты, ягоды) или благотворительные взносы, будет направлен на содержание животных. Здесь находятся около двухсот голов различных животных. Также мы помогаем брошенным животным: лечим, кормим, ищем им новых хозяев», – пишут на страничке питомника в «Инстаграм» сотрудники.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители областного центра с готовностью откликнулись на призыв о помощи животным, которые обитают в Тюменском зоопарке. Администрация заведения, расположенного в районе Винзилей, через соцсети обратилась к тюменцам в связи со сложным положением, в котором оказался зоопарк в период самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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