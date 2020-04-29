2020-04-29T11:18:44+03:00
Экономика

Претенденты на «Агростартап» планируют разводить коров, коз и африканских страусов

По традиции интерес вызывает направление животноводства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Претенденты на «Агростартап» планируют разводить коров, коз и африканских страусовПретенденты на «Агростартап» планируют разводить коров, коз и африканских страусовФото: pixabay.com
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В департамент агропромышленного комплекса Тюменской области поступило сразу 46 заявок на получение грантов «Агростартап» по итогам объявленного конкурса. Жители 16 муниципальных образований региона готовы развивать фермерские хозяйства, по пяти заявкам фермеры готовы сотрудничать с сельскохозяйственными кооперативами.

По традиции интерес у жителей региона вызывает направление животноводства. Разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направления предполагают 38 заявителей, но начинающие фермеры готовы работать и в других отраслях. Например, фермер из Омутинского района планирует разводить африканских страусов. На средства гранта он намерен купить три семьи птиц и необходимое оборудование.

Фермер из Сорокинского района планирует представить бизнес-план по пчеловодству, а претендент на грант из Тюмени намерен заняться козоводством и развитием сыроварни. Кроме того, заявки поступили по направлению рыбоводства и растениеводства. Совсем скоро конкурсная комиссия рассмотрит представленные в заявках бизнес-планы, после чего определит участников, которые пройдут в следующий этап.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2020 году желающие разводить крупный рогатый скот могут получить по грантам «Агростартап» до 5 млн рублей, а в случае подключения сельхозкооператива – до 6 млн рублей. По другим направлениям проекта создания и развития крестьянского хозяйства – до 3 млн рублей, и на один миллион больше при соучастии кооператива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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