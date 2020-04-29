2020-04-29T09:46:12+03:00
Здоровье

В Тюмени переболевшему коронавирусом мужчине пришлось удалять желчный пузырь

Ткани воспалились из-за инфекции
Вадим Бегун
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В Тюмени переболевшему коронавирусом мужчине пришлось удалять желчный пузырь. Фото - Дарья Ровбут.В Тюмени переболевшему коронавирусом мужчине пришлось удалять желчный пузырь. Фото - Дарья Ровбут.
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Хирурги областной клинической больницы № 2 удалили желчный пузырь 54-летнему пациенту, переболевшему COVID-19. Тюменцу потребовалась экстренная помощь хирургов, так как ткани воспалились, в них начались деструктивные процессы.

– Обычно подобное происходит в случае, когда защитные силы организма не в состоянии справиться с болезнетворной микробной флорой. Этот пациент длительное время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и еще не оправился от борьбы с тяжелым заболеванием, – рассказала пресс-секретарь больницы Дарья Ровбут.

По информации медицинского учреждения, хирургическое вмешательство проводилось в изолированной операционной. Все медики были одеты в защитные костюмы-комбинезоны со специальными масками, которые исключают любое попадание болезнетворных микробов на слизистые оболочки.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Однако на то, чтобы восстановиться после операции, мужчине все же потребуется время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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