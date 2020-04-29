29 Апр 2020 2020-04-29T09:20:26+03:00

В Тюмени овощи подорожали сразу на 15 процентов. Фото - pixabay.com.

Вместе с ними выросла цена и на сахар

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В Тюменской области цены и тарифы в марте этого года увеличились на 1,5% относительно декабря прошлого года. Повышение цен на продовольственные товары составило 2,3%.

Больше всего подорожали овощи (сразу на 15,3%), сахар (8,3%), макароны и масло подсолнечное (5,3%), яйца, крупы и бобовые (2%), сыр (1,9%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (1,4%), молоко и молочная продукция (1,3%). Подорожание коснулось и алкоголя (1,8%).

Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (3,8%), трикотажные изделия (2,2%), мебель (1,4%). Также зафиксирован рост цен на табачные изделия (2,9%).

По данным Тюменьстата, увеличились тарифы на ветеринарные услуги (5,8%), услуги правового характера (5,6%), связи (5%), автотранспорта (3,8%) и зарубежного туризма (3%). Отмечено снижение тарифов на услуги железнодорожного транспорта (11,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU