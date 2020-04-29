«Это была катастрофа»: тюменка рассказала историю заражения ВИЧ-инфекцией
В Тюменской области за три месяца этого года у ВИЧ-положительных мам родились 82 малыша. Один из новорожденных появился на свет зараженным ВИЧ-инфекцией.
Специалисты тюменского Центра СПИД отмечают, что нередко женщины узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, при постановке на учет по беременности. В этом году более 14% тюменок, у которых выявили ВИЧ, были беременны. Одна из них – офисный работник Мария – узнала о болезни как раз в такой ситуации.
– Конечно, это была катастрофа для меня. Никому не пожелаю испытать то, что пришлось мне в первые недели, когда я узнала свой диагноз. Позже выяснилось, что муж лишь однажды встретил свою школьную любовь. Сейчас мы расплачиваемся за эту ошибку вдвоем. Слава богу, что болезнь была обнаружена вовремя и ребенка удалось спасти от заражения, – рассказывает тюменка.
По словам руководителя реабилитационного центра социально-психологической помощи «Поколение» Натальи Устюжаниной, на горячую линию достаточно часто поступают звонки от получивших диагноз «ВИЧ-инфекция» представительниц слабого пола.
– Для них очень важно получить поддержку и правильную информацию о заболевании, о том, что ВИЧ-инфекция – это не какой-то миф, а серьезное хроническое заболевание, с которым придется бороться всю жизнь. Особенно важна поддержка для беременной женщины, ведь от этого зависит, родится ли ребенок здоровым от ВИЧ, – отметила Устюжанина.
ИСТОЧНИК KP.RU