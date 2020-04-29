«Это была катастрофа»: тюменка рассказала историю заражения ВИЧ-инфекцией

29 Апр 2020 2020-04-29T11:15:09+03:00

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В Тюменской области за три месяца этого года у ВИЧ-положительных мам родились 82 малыша. Один из новорожденных появился на свет зараженным ВИЧ-инфекцией.

Специалисты тюменского Центра СПИД отмечают, что нередко женщины узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, при постановке на учет по беременности. В этом году более 14% тюменок, у которых выявили ВИЧ, были беременны. Одна из них – офисный работник Мария – узнала о болезни как раз в такой ситуации.

– Конечно, это была катастрофа для меня. Никому не пожелаю испытать то, что пришлось мне в первые недели, когда я узнала свой диагноз. Позже выяснилось, что муж лишь однажды встретил свою школьную любовь. Сейчас мы расплачиваемся за эту ошибку вдвоем. Слава богу, что болезнь была обнаружена вовремя и ребенка удалось спасти от заражения, – рассказывает тюменка.

По словам руководителя реабилитационного центра социально-психологической помощи «Поколение» Натальи Устюжаниной, на горячую линию достаточно часто поступают звонки от получивших диагноз «ВИЧ-инфекция» представительниц слабого пола.

– Для них очень важно получить поддержку и правильную информацию о заболевании, о том, что ВИЧ-инфекция – это не какой-то миф, а серьезное хроническое заболевание, с которым придется бороться всю жизнь. Особенно важна поддержка для беременной женщины, ведь от этого зависит, родится ли ребенок здоровым от ВИЧ, – отметила Устюжанина.

ИСТОЧНИК KP.RU