Александр Моор расширил список предприятий, которым снова можно работать

29 Апр 2020 2020-04-29T08:40:00+03:00

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В Тюменской области расширен список предприятий, которые могут возобновить свою работу. Соответствующие изменения в постановление 187-п внес глава региона Александр Моор накануне, 28 апреля.

Так, к ранее разрешенным отраслям добавились «Строительство инженерных сооружений», «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», «Деятельность по благоустройству ландшафта», а раздел «Деятельность по комплексному обслуживанию помещений» уточнен пояснением – «за исключением деятельности по уборке квартир и частных домов».

По информации оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, работодатель обязан организовать санитарную обработку транспорта, который доставляет сотрудников на место работы. Теперь людям можно находиться на расстоянии меньше полутора метров, но при этом они должны пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, кожных покровов и антисептиками.

Кроме того, в местах с групповым пребыванием людей обязательны обеззараживатели воздуха. Если сотрудник отправляется в командировку, то после возвращения он обязан провести две недели на домашнем карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU