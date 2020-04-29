В Тюмени обсудят основные аспекты приемной кампании 2020 года
В Тюмени обсудят основные аспекты приемной кампании 2020 года. В заседании «Клуба ректоров», организуемом изданием «Комсомольская правда» – Тюмень», примут участие ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова, врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук и директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак.
Распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в образовательный процесс. Особенно остро на себе это ощутили учащиеся выпускных классов. Министерство просвещения Российской Федерации уже заявило о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена. Следовательно, будет сдвигаться и приемная компания в вузах.
Вместе с тем выпускники 2020 года уже сейчас определяются с экзаменами по выбору и направлением для получения высшего образования. Каких нововведений при поступлении стоит ожидать абитуриентам в этом году, сколько бюджетных мест предусмотрено в вузах, на какие специальности самый высокий конкурс и какие новые направления может предложить высшая школа выпускникам – на эти и другие вопросы ответят участники заседания клуба ректоров.
Мероприятие состоится 30 апреля в 12 часов. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»