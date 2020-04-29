29 Апр 2020 2020-04-29T07:48:45+03:00

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В Тюмени обсудят основные аспекты приемной кампании 2020 года. В заседании «Клуба ректоров», организуемом изданием «Комсомольская правда» – Тюмень», примут участие ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова, врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук и директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак.

Распространение новой коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в образовательный процесс. Особенно остро на себе это ощутили учащиеся выпускных классов. Министерство просвещения Российской Федерации уже заявило о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена. Следовательно, будет сдвигаться и приемная компания в вузах.

Вместе с тем выпускники 2020 года уже сейчас определяются с экзаменами по выбору и направлением для получения высшего образования. Каких нововведений при поступлении стоит ожидать абитуриентам в этом году, сколько бюджетных мест предусмотрено в вузах, на какие специальности самый высокий конкурс и какие новые направления может предложить высшая школа выпускникам – на эти и другие вопросы ответят участники заседания клуба ректоров.

Мероприятие состоится 30 апреля в 12 часов. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU