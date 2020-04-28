28 Апр 2020 2020-04-28T16:21:24+03:00

В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку. Фото - СК по Тюменской области.

Горожанка была одета в куртку болотного цвета

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В Тюмени разыскивают 15-летнюю Валерию Васильеву. Девушка ушла из дома вечером 21 апреля, и до сих пор ее местонахождение не установлено.

По информации местных следователей, на вид тюменке 14–15 лет, ее рост составляет 150 – 160 сантиметров. Девушка имеет европейскую внешность, среднее телосложение, волосы прямые, темного цвета, до плеч, глаза карие, лицо овальное.

В день пропажи она была одета в короткую куртку болотного цвета, темно-синие лосины с белыми вставками по бокам и черные кожаные ботинки.

Информацию необходимо сообщить в ОП-7 УМВД России по городу Тюмени по адресу: ул. Федюнинского, 9а или по телефонам: 8 (3452) 29-11-20, 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU