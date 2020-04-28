2020-04-28T16:21:24+03:00
Общество

В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку

Горожанка была одета в куртку болотного цвета
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку. Фото - СК по Тюменской области.В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку. Фото - СК по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени разыскивают 15-летнюю Валерию Васильеву. Девушка ушла из дома вечером 21 апреля, и до сих пор ее местонахождение не установлено.

По информации местных следователей, на вид тюменке 14–15 лет, ее рост составляет 150 – 160 сантиметров. Девушка имеет европейскую внешность, среднее телосложение, волосы прямые, темного цвета, до плеч, глаза карие, лицо овальное.

В день пропажи она была одета в короткую куртку болотного цвета, темно-синие лосины с белыми вставками по бокам и черные кожаные ботинки.

Информацию необходимо сообщить в ОП-7 УМВД России по городу Тюмени по адресу: ул. Федюнинского, 9а или по телефонам: 8 (3452) 29-11-20, 02, 102, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени неделю разыскивают 15-летнюю девушку
В Тюмени для ветеранов войны организуют выездные концерты
Тюменцев предупредили о сильном ветре и тумане
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 апреля 2020 г.: тюменских вахтовиков отправят отдыхать в санатории
Пожилым тюменцам сообщили, как им выплатят пенсии в мае
Тюменцы могут купить сим-карту МегаФона в магазинах у дома
Тюменская компания выплатила более 16 миллионов рублей долгов своим сотрудникам
К банкротству Антипинского НПЗ подключились тюменские налоговики
Более 16 тысяч тюменских семей получили по пять тысяч рублей
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
Тюменские власти планируют отремонтировать более 700 километров дорог за сезон
Тюменцам продают мясо с антибиотиками
В Тюменской области осудят мужчину, который на вездеходе задавил напарника
В Тюмени машина опрокинулась на бок после серьезного ДТП