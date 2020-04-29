2020-04-29T07:33:49+03:00
Общество

Погода на 29 апреля в Тюмени: днем ожидается дождь

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени днем ожидается дождь. Фото - pixabay.com.В Тюмени днем ожидается дождь. Фото - pixabay.com.
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Сегодня, 29 апреля, в Тюмени будет облачно – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем ожидается дождь, но к вечеру он должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 – 9 градусов, днем – плюс 14 – 15. Вечером столбики термометров покажут 8 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют Ирина – разрой берега, поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни, полая вода подмывает берега.

Также святую Ирину называли Рассадницей. В этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут – жди помехи на урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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